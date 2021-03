Deutschland setzt die Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca fort. Das Paul-Ehrlich-Institut hat nach eigenen Angaben keine Hinweise darauf, dass ein Todesfall in Dänemark mit dem Vakzin in ursächlicher Verbindung steht. In Dänemark, Norwegen und Island und anderen Ländern wird das Präparat dagegen vorerst nicht mehr verabreicht. Kritik daran kommt von Bundesgesundheitsminister Spahn.

Er bedaure, dass mit dem aktuellen Wissensstand in einigen Staaten Astrazeneca vorerst nicht mehr verwendet werde, sagte der CDU-Politiker. Die allermeisten EU-Länder verwendeten das Produkt weiterhin, betonte er zugleich. Spahn verwies auf die kürzlich veröffentlichte Einschätzung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA), wonach die Impfungen das Risiko für Blutgerinnsel nicht erhöhten. Das in Deutschland für Impfstoffe zuständige Paul-Ehrlich-Institut habe sich mit der Thematik ebenfalls befasst und komme zu derselben Einschätzung, meinte der Bundesgesundheitsminister.



Das in Langen ansässige Paul-Ehrlich-Institut verwies in seiner Stellungnahme darauf, dass auch die Europäische Arzneimittelagentur EMA an der positiven Bewertung des Vakzins festhalte. Auch Frankreich setzt die Impfungen nicht aus. Der zuständige Beauftragte der Regierung für Impfungen, Fischer, sagte in Paris, der Astrazeneca-Impfstoff weise eine hohe Wirksamkeit auf und Frankreich werde - anders als andere Länder - weiter am Einsatz des Mittels festhalten.



Ähnlich reagierte die Weltgesundheitsorganisation. Bislang sei in keinem Fall ein ursächlicher Zusammenhang zwischen einem Todesfall und der Impfung nachgewiesen worden, sagte WHO-Sprecherin Harris. Astrazeneca sei ein hervorragender Impfstoff, genau wie die anderen eingesetzten Vakzine. Nichts spreche dagegen, ihn weiterhin einzusetzen.

Dänemark und Norwegen ziehen als erste zurück

Dänemark hatte entschieden, vorübergehend niemanden mehr mit dem Impfstoff des britisch-schwedischen Unternehmens zu impfen. Als Grund wurden Berichte über schwere Fälle von Blutgerinnseln genannt. Dabei wurde auch über einen möglichen Todesfall berichtet. Die dänischen Behörden untersuchten den Fall, erklärte ein Sprecher der Regierung.



Auch Norwegen, Island und Rumänien stoppten die Impfungen. Österreich und Italien haben eine bestimmte Charge des Astrazeneca-Stoffs aus dem Verkehr gezogen. In Estland, Litauen, Luxemburg und Lettland wurden die Impfungen mit der Charge ebenfalls eingestellt. In Österreich hatte eine geimpfte Krankenschwester eine Thrombose bekommen und war zehn Tage nach der Impfung gestorben. Mindestens zwei weitere Geimpfte bekamen den Angaben zufolge ebenfalls eine Thrombose. Eine Person erlitt zudem eine Lungenembolie. Alle hatten Impfstoff aus derselben Charge von Astrazeneca erhalten.



Auch Thailand gab bekannt, zunächst einmal auf den Impfstoff zu verzichten, bis die Vorfälle geklärt seien.

Europäische Gesundheitsbehörde meldet 22 Fälle

Die Europäische Gesundheitsbehörde EMA spricht von insgesamt 22 Fällen von Thromboembolie, bei denen ein Blutgerinnsel ein Gefäß ganz oder teils verstopft habe. Diese Zahl müsse jedoch in Relation gesehen werden. Bislang seien rund drei Millionen Menschen in der Europäischen Union mit dem Astrazeneca-Mittel geimpft worden. Nach den bisherigen Informationen sei die Zahl der Fälle von Patienten mit Blutgerinnseln nicht höher als allgemein in der Bevölkerung, sagte eine EMA-Sprecherin in Amsterdam. Die Experten würden aber weiterhin Berichte prüfen.



Die Charge ABV5300 war laut EMA unter anderem nach Dänemark, Frankreich, die Niederlande, Polen, Spanien und Schweden geliefert worden - allerdings nicht nach Deutschland.

Allergische Reaktion als mögliche Nebenwirkung

Ungeachtet der Entwarnung mit Blick auf Blutgerinnsel wies die EMA aber auf mögliche allergische Reaktionen als etwaige Folge der Verabreichung des Mittels hin. Diese sollten in die Liste der möglichen Nebenwirkungen aufgenommen werden. Es gebe Berichte über 41 mögliche Anaphylaxie-Fälle unter fünf Millionen Impflingen in Großbritannien, erklärte die Behörde mit Sitz in Amsterdam. Gleichzeitig betonte die EMA, dass schwere allergische Reaktionen auch bei Impfungen gegen andere Krankheiten eine bekannte seltene Nebenwirkung sind.

Indien: Bislang keine Fälle von Blutgerinnsel

Nach den Berichten aus Europa hat Indien eingehende Untersuchungen zu Nebenwirkungen des Astrazeneca Vakzins angekündigt. Ein "unmittelbarer Anlass zur Besorgnis" bestehe aber nicht, sagte ein Mitglied der indischen Corona-Taskforce der Nachrichtenagentur AFP. Die Zahl der unerwünschten Nebeneffekte des Astrazeneca-Impfstoffs in Indien sei "sehr, sehr gering". Die Experten würden nun aber erneut alle gemeldeten Nebenwirkungen prüfen, um festzustellen, ob es darunter auch Fälle von Blutgerinnseln gegeben habe.

Bis Freitag seien rund 60 gegen das Coronavirus Geimpfte in Indien gestorben. Alle Todesfälle seien "zufällig" gewesen. Indien hat im Zuge seiner Corona-Impfkampagne bereits rund 28 Millionen Impfstoffdosen verabreicht. Das Land setzt dabei größtenteils auf das Astrazeneca-Vakzin, das vom indischen Serum-Institut produziert und von dort auch in dutzende Länder weltweit exportiert wird. Zum Einsatz kommt in Indien außerdem der Covaxin-Impfstoff des indischen Biotechnologie-Unternehmens Bharat Biotech.

Mediziner warnen vor Impfstopp

Zahlreiche Mediziner warnten vor einem Aussetzen von Impfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff. Der Chefarzt der Infektiologie an der Münchener Klinik Schwabing, Wendtner, sagte, mit dem Impfstopp unter anderem in Dänemark sei bedauerlicherweise eine weitere vermeintlich negative Nachricht in der Welt, die dem Image des Präparats und der Impfkampagne insgesamt schade. Er betonte, die Zahl der nach Impfungen beobachteten Blutgerinnsel sei in keinem Fall höher als die statistisch zufällig in der Bevölkerung vorkommenden Fälle. Insofern gebe es auf einer wissenschaftlichen Faktenbasis keinen Grund, an der Sicherheit des Impfstoffes zu zweifeln.



Der Direktor des Instituts für Infektionsmedizin der Universität Jena, Pletz, betonte, die Entscheidung in Dänemark verursache vermutlich mehr Schaden, als dass sie potenzielle Impfkomplikationen verhindere. Auch der Impfstoffforscher Sander von der Berliner Charité hält einen Zusammenhang der beobachteten Gerinnsel mit dem Impfstoff für unwahrscheinlich. Zahlreiche britische Forscher sowie die Europäische Gesundheitsbehörde EMA äußerten sich ähnlich.



Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach erklärte auf Twitter, Thrombosen beziehungsweise Blutgerinnsel seien eine häufige Folge von Covid-19. Davor schütze der Astrazeneca-Impfstoff und löse diese nicht aus. Die Impfungen hätten seiner Ansicht nach auf Grundlage von Einzelfällen nicht gestoppt werden dürfen. Die Schädigung des Vertrauens in der Bevölkerung sei immens.



Dabei hatte der Impfstoff von Astrazeneca schon zuvor mit Akzeptanzproblemen zu kämpfen. Geimpfte hatten von teils deutlichen Impfreaktionen wie Fieber berichtet.



(Stand: 13.03.2021)

