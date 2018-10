Das Weiße Haus hat die mutmaßlichen Paketbombenanschläge auf Ex-Präsident Obama und die frühere Präsidentschaftskandidatin Clinton verurteilt.

Solche Terrorakte seien verachtenswert, sagte eine Sprecherin in Washington. Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen. Vizepräsident Pence schrieb auf Twitter von feigen Aktionen. Er sei dankbar für die schnelle Reaktion der Sicherheitsbehörden. Präsident Trump stimmte ihm per Tweet "aus ganzem Herzen zu".



Nach dem Fund eines verdächtigen Pakets war zunächst das Time Warner Center in New York, in dem unter anderem der US-Fernsehsender CNN seinen Sitz hat, geräumt worden. Nach Polizeiangaben wurde das Paket sicher aus dem Gebäude entfernt und wird nun eingehend untersucht. Es scheine sich um Rohrbomben zu handeln, hieß es. Den Angaben nach wurde in dem Paket unter anderem auch ein Umschlag mit weißem Pulver gefunden. CNN twitterte ein Foto, auf dem dies zu sehen ist.



Der amerikanische Secret Service hatte zuvor zwei verdächtige Pakete mit möglichen Sprengsätzen an den früheren US-Präsidenten Barack Obama und die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton abgefangen. Nach Angaben von Ermittlern haben auch die ehemalige Vorsitzende der Demokraten, Wasserman Schultz und der Gouverneur des Bundesstaates New York, Cuomo, verdächtige Sendungen erhalten. Der New Yorker Bürgermeister de Blasio sagte, es handele sich ganz klar um einen terroristischen Akt.



Gestern war ein Sprengsatz am Anwesen des Milliardärs Soros in New York gefunden worden.