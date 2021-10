Vor den Beratungen zwischen Union und Grünen über ein mögliches Regierungsbündnis hat der Grünen-Politiker Trittin die großen inhaltlichen Unterschiede betont. Die Hürden seien hoch, insbesondere beim Klimaschutz, sagte der frühere Bundesumweltminister im Deutschlandfunk.

Der entscheidende Punkt sei, ob es gelinge, Deutschland auf den 1,5 Grad-Pfad zu bringen. Trittin bezeichnete es dennoch als wichtig herauszufinden, ob es Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit mit der CDU/CSU gebe. Alle demokratischen Parteien müssten ernsthaft miteinander reden. Der Grünen-Politiker mahnte, es müsse jetzt schnell eine handlungsfähige Regierung geben. Monatelange Verhandlungen könne sich Deutschland nicht leisten.



Die Spitzen von Union und Grünen kommen am Vormittag in Berlin zu Beratungen zusammen. Mit dem Treffen endet neun Tage nach der Bundestagswahl eine erste Runde von getrennten Sondierungsgesprächen. Die Grünen streben zwar eine Regierungsbildung mit SPD und FDP an, schließen aber ein Bündnis mit Union und FDP nicht aus.



In unserem Newsblog zur Bundestagswahl finden Sie weitere Meldungen und Entwicklungen.

