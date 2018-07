Der frühere VW-Vorstandschef Winterkorn wehrt sich gegen neue Vorwürfe.

Sein Anwalt sagte der Deutschen Presseagentur, man prüfe juristische Schritte gegen die Staatsanwaltschaft Braunschweig. Es werde erwogen, Strafanzeige wegen des Verrats von Dienstgeheimnissen zu stellen. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf die Ermittlungsakten berichtet, die Staatsanwaltschaft ermittle wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Laut Bericht geht es dabei um Überweisungen von insgesamt 10 Millionen Euro auf Schweizer Konten. Das Geld soll über ein Treuhandkonto nach Zürich geflossen sein - unter anderem auf ein Depot, das Winterkorns Frau zugeordnet worden sei. Die Ermittler haben dem Bericht zufolge den Verdacht, dass ein Teil der Überweisungen eine Schenkung war, für die mehr als eine halbe Million Euro Schenkungssteuer angefallen wäre.



Gegen Winterkorn wird wegen des Dieselskandals bei Volkswagen ermittelt. Falls ihm in diesem Zusammenhang Pflichtverletzungen nachgewiesen werden können, müsste er möglicherweise auch mit seinem Privatvermögen für entstandene Schäden haften. In einem Vermerk hält die Staatsanwaltschaft laut "Bild am Sonntag" fest, dass Winterkorn vermutlich Vermögenswerte in die Schweiz verschoben habe, um sich einen "Notgroschen" zu sichern.



Winterkorns Anwalt weist diesen Verdacht zurück. Es sei Winterkorns "höchstpersönliche Entscheidung, wie und durch wen er sein Vermögen verwalten lässt", zitierte die Zeitung den Anwalt. Der Vorgang sei "frei von jeder steuerlichen Beanstandung".



Zuletzt war Winterkorn im Dieselskandal von einem Zeugen belastet worden. Nach Informationen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" soll der damalige Konzernchef schon deutlich früher von dem Abgasbetrug gewusst haben, als er angibt. Laut Bericht hat ein führender Techniker des VW-Konzern der Staatsanwaltschaft Braunschweig gesagt, er habe Winterkorn bereits im Frühjahr 2015 persönlich informiert. Winterkorn hat bisher immer betont, von illegalen Abgasmanipulationen in den USA erst kurz vor dem öffentlichen Bekanntwerden des Skandals im Herbst 2015 Kenntnis erhalten zu haben.

