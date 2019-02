Die Europäische Kommission bereitet sich auf eine mögliche Verhängung von US-Strafzöllen auf europäische Autoimporte vor.

In diesem Falle werde die Reaktion "rasch und angemessen" ausfallen, teilte ein Sprecher der Behörde in Brüssel mit. Vorerst aber hoffe man weiter auf einen positiven Verlauf der Handelsgespräche. Zuvor hatte das US-Handelsministerium Präsident Trump eine Einschätzung dazu vorgelegt, ob der Import von Autos und Zulieferteilen die nationale Sicherheit des Landes beeinträchtige. Trump hat nun 90 Tage Zeit, darüber zu entscheiden, ob Strafzölle auf europäische Autos erhoben werden. Im Gespräch war zuletzt ein Satz von 25 Prozent.



Eigentlich hatten Trump und EU-Kommissionspräsident Juncker im vergangenen Jahr in Washington vereinbart, an einem Abbau von Industriezöllen zu arbeiten. Zudem sollte auf Maßnahmen verzichtet werden, die dieser Absicht zuwiderlaufen.