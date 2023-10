Am Samstagabend hatten pro-palästinensische Demonstranten in Berlin den Hamas-Angriff auf Israel gefeiert. (Paul Zinken/dpa)

Ein Polizeisprecher erklärte, am Nachmittag und Abend habe es einen Einsatz gegeben, insbesondere in den Bereichen Hermannplatz und Sonnenallee hätten sich etliche Menschen trotz des Verbots versammelt. Einzelne Personen seien in Gewahrsam genommen worden.

Die Berliner Polizei hatte mehrere Veranstaltungen für gestern untersagt, darunter einen geplanten Demonstrationszug vom Bezirk Neukölln zum Kottbusser Tor. Sie begründete die Entscheidung mit der Gefahr volksverhetzender und antisemitischer Parolen sowie von Gewaltverherrlichung.

Am Samstag hatten in Berlin-Neukölln Demonstranten den Hamas-Angriff auf Israel gefeiert und dazu Süßigkeiten verteilt. Dies hatte bundesweit für Empörung gesorgt.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.