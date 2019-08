Das im vergangenen Jahr eingeführte Baukindergeld stößt bei der EU-Kommission auf rechtliche Bedenken.

Die Funke Mediengruppe zitiert aus einem Schreiben der zuständigen Kommissarin Thyssen. Sie kritisiert darin die Bedingungen, unter denen das Baukindergeld beantragt werden kann: Der gewöhnliche Wohnort des Antragstellers und das geförderte Wohneigentum müssen in Deutschland liegen. Dem Bericht zufolge vermutet die EU-Kommissarin eine Benachteiligung von Grenzgängern, die zwar in Deutschland arbeiten, aber in einem benachbarten EU-Staat wohnen.



Das Bundesinnenministerium wies die Bedenken gegenüber der Funke Mediengruppe zurück.



Das Baukindergeld wird als staatlicher Zuschuss zur Finanzierung von Wohneigentum gezahlt. Familien erhalten über einen Zeitraum von zehn Jahren insgesamt 12.000 Euro pro Kind.