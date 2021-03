Die EVP-Fraktion im Europaparlament stimmt heute über eine Änderung der Geschäftsordnung ab.

Wie ein Sprecher mitteilte, soll dieser Schritt ermöglichen, ganze Abgeordneten-Gruppierungen aus der Fraktion auszuschließen. Falls die Geschäftsordnung angenommen werde, könnten die Vertreter der ungarischen Regierungspartei Fidesz in den kommenden Wochen suspendiert werden. Wegen der Einschränkung demokratischer Grundrechte in Ungarn fordern einige EVP-Parteien bereits seit Jahren den Ausschluss der Fidesz-Parlamentarier. Die EVP-Mitgliedschaft der Partei ruht bereits, allerdings ohne Konsequenzen für die Fidesz-Abgeordneten in der Europaparlamentsfraktion.

