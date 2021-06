Möglicher Betrug in Corona-Testzentren

Vor dem Hintergrund des möglichen Abrechnungsbetrugs in Corona-Testzentren hat es in Bochum zwei Festnahmen gegeben. Wie die Bochumer Staatsanwaltschaft mitteilte, sitzt eine der beiden Personen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs in Untersuchungshaft. Bei einem zweiten Tatverdächtigen sei diese beantragt worden.

Seit März sieht die Corona-Testverordnung der Bundesregierung Bürgertests vor. Die Teststellen erhalten 18 Euro pro Test. Nach Recherchen von SZ, NDR und WDR lädt das System zum Abrechnungsbetrug ein, da eine Kontrolle fehle. Stichproben hätten etwa an einer Teststelle in Köln ergeben, dass statt nur 70 tatsächlich genommener Proben fast 1.000 abgerechnet worden seien. Die Kosten werden über die Kassenärztlichen Vereinigungen vom Bundesamt für Soziale Sicherung erstattet.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.