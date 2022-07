Niederlande

Der niederländische Kriminalreporter Peter R. de Vries wurde 2021 mitten in Amsterdam erschossen. (AFP - Remko de Waal )

Wie die Zeitung "Het Parool" berichtet, soll es sich um einen 26 Jahre alten Mann aus Polen handeln. Die Staatsanwaltschaft in Amsterdam bestätigte die Festnahme. Er ist der dritte Verdächtige in dem Fall de Vries. Der 64-jährige Journalist war im Juli letzten Jahres mitten in Amsterdam erschossen worden. Zwei mutmaßliche Täter wurden kurz nach der Tat festgenommen. Ihnen droht lebenslange Haft. Das Urteil soll am 14. Juli verkündet werden.

De Vries hatte über organisierte Kriminalität im Drogenmilieu berichtet. Die Ermittler gehen von einem Auftragsmord aus.

