Nüchtern betrachtet ist diese Personalie nichts Besonderes : Ein 67-Jähriger geht in Rente. Normal. Etwa anderthalb Millionen Menschen hierzulande machen das jedes Jahr. Warum also drüber reden? Noch dazu, wo der Vielleicht-Bald-Rentner das gar nicht bestätigt hat. Erst Ende August will er sich zu seiner Zukunft äußern. Nur das ließ er heute wissen.

Manager, Wurstfabrikant, Wutredner

Dennoch ist dieser Vielleicht-Rückzug Gesprächsthema. Denn der Vielleicht-bald-Rentner ist Präsident eines der berühmtesten Fußballvereine der Welt und Aufsichtsratschef der FC Bayern Aktiengesellschaft. Hinzu kommt: Dieser Noch-Sportfunktionär war ein hochdekorierter Fußballprofi, danach der jüngste Manager der Bundesliga, ist verurteilter Steuerhinterzieher und Ex-Knacki, Wurstfabrikant und Wutredner.

Dieses Gesamtpaket macht den Unterschied. Was bei anderen ein "bye, bye Berufsleben" ist, ist bei Uli Hoeneß ein großes Fragezeichen. Und davor steht: "Was wird denn aus dem FC Bayern, wenn er geht?" Hoeneß hat aus einem Fußballverein eine Marke gemacht und einen Konzern mit zuletzt mehr als 650 Millionen Euro Jahresumsatz. Auch er ist ein Beleg dafür, dass ein Fußballverein kein Fußballverein ist, sondern ein Unternehmen, das sein Geld mit Fußball verdient.

Natürlich arbeiten auch zahlreiche Andere an der Marke FCB. Karl-Heinz-Rummenigge etwa, der Vorstandschef. Aber irgendwie verbinden viele den FC Bayern automatisch mit Uli Hoeneß. Deshalb ist ein möglicher Rückzug selbst dann Gesprächsthema, wenn er noch gar nicht bestätigt ist.

Zukunft des FC Bayern eigentlich geregelt

Dabei scheint die Zukunft des Vereins geregelt. Der ehemalige Bayern-Torwart Oliver Kahn soll im kommenden Jahr eine Führungsposition übernehmen. Und Vorstandschef werden, wenn der Vertrag von Karl-Heinz Rummenigge ausläuft.

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll der ehemalige Adidas-Boss Herbert Hainer seinen engen Freund Hoeneß beerben. Das klingt nach: Alles geregelt und alle wichtigen Ämter bleiben in der Bayern-Familie.

Wenn das so stimmt, und Hoeneß bei der Jahreshauptversammlung des Vereins nicht mehr für das Präsidentenamt kandidiert, ginge im November nach 40 Jahren eine Ära zu Ende. Merkwürdig daran ist nur: Nach vier Jahrzehnten im Dienste des FC Bayern – warum überlässt eine Person wie Uli Hoeneß das Zelebrieren des möglichen Abschieds anderen?

Viele Fans wären froh über Hoeneß' Abschied

Will jemand Hoeneß durch eine Indiskretion so schnell wie möglich loswerden, damit der 67-Jährige bloß nicht auf die Idee kommt, doch noch weiterzumachen? Viele Fans wären wohl froh, wenn die Ära Hoeneß nach 40 Jahren endet.

Und der FC Bayern? Dort wird weiter Fußball gespielt und damit Umsatz gemacht. Und – nüchtern betrachtet – gibt es dann vielleicht einen Rentner mehr, der sich das anschaut.