Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der Anschlag auf die Synagoge in Halle – Gewalt und Terror gehen von rechtsextremistischen Kreisen aus. Zu dieser Überzeugung konnte man in der letzten Zeit kommen. Die Öffentlichkeit hat über die Unterwanderung der KSK diskutiert und über Rechtsextremisten in der Polizei. Eine andere Gefahr ist aus unserem Blickfeld verschwunden, fast hätten wir sie vergessen. Der Vorfall gestern Abend in Berlin – war es ein Attentat? – hat es schlagartig klargemacht.

Das Täterprofil ist durchaus bekannt

Welche Gefahr nach wie vor von radikalen Islamisten, von Anhängern des IS ausgeht, das war vielen nicht mehr bewusst. Erinnerungen an den Dezember 2016 in Berlin werden plötzlich wach: An den IS-Terroristen Anis Amri, der einen LKW kaperte und damit über den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche raste, zwölf Menschen ermordete. Der Vorfall gestern Abend weist Ähnlichkeiten auf: Der aus dem Irak stammende Mann fährt auf der Berliner Stadtautobahn, er benutzt wie Amri sein Auto als Tatwaffe, soll gezielt Jagd auf Motorräder gemacht haben. Warum, wird zu klären sein. Der mutmaßliche Täter war psychisch auffällig, soll bereits in einer Psychiatrie behandelt worden sein. Er lebte in einer Flüchtlingsunterkunft, könnte sich dort radikalisiert haben, hatte Kontakt zu einem islamistischen Gefährder. Allahu Akbar, Gott ist groß, soll er am Tatort gerufen haben, nachdem er auf der Autobahn seinen Gebetsteppich ausrollte.

Ist dies nun die Tat eines psychisch Kranken, eines verwirrten Geistes, eines unzurechnungsfähigen Spinners? Oder ein bewusster Anschlag eines islamistischen Terroristen? Der Gerichtsprozess wird es ans Licht bringen, vermutlich ist beides zusammenkommen. Ein psychisch labiler Mann, der sich an eine radikale Ideologie klammert – dieses Täterprofil ist durchaus bekannt.

Konzept der Berliner Polizei hat sich bewährt

Bemerkenswert ist eines dabei: ein Polizist mit arabischen Wurzeln soll den aus dem Irak stammenden Mann in seiner Muttersprache angesprochen haben – so berichten es regionale Medien. Daraufhin ließ sich der mutmaßliche Täter festnehmen, möglicherweise konnte so Schlimmeres verhindert werden. Es hat sich also bewährt, dass die Berliner Polizei seit Jahren enorme Anstrengungen macht, um Personen mit ausländischen Wurzeln für den Polizeidienst zu gewinnen.

Was auch klar ist: die Gefahr, die von radikalen Islamisten ausgeht, war nie verschwunden. Sie ist real. Staat und Zivilgesellschaft dürfen nicht nachlassen, sie zu bekämpfen. Dabei muss es nicht nur um Repression gehen, sondern auch um Prävention und De-Radikalisierung.

Claudia van Laak (Deutschlandradio / Bettina Straub)Claudia van Laak, Jahrgang 1963, zog nach ihrem Studium von Germanistik, Journalistik und Wirtschaftswissenschaften in die "Noch-DDR". In Thüringen arbeitete sie beim MDR, wechselte dort als Landeskorrespondentin zum Deutschlandradio. Danach Korrespondentin in Brandenburg, jetzt Leiterin des Landesstudios Berlin.