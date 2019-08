CDU-Generalsekretär Ziemiak hat die Äußerungen von Parteichefin Kramp-Karrenbauer über Ex-Verfassungsschutzpräsident Maaßen relativiert.

Ziemiak teilte auf Twitter mit, Kramp-Karrenbauer habe keinen Parteiausschluss Maaßens gefordert. In der CDU als Volkspartei würden unterschiedliche Meinungen vertreten - und dies sei auch gut so. Die CDU-Chefin habe im Interview mit der Funke-Mediengruppe lediglich darauf verwiesen, dass sie bei Maaßen keine Haltung mehr sehe, die ihn mit der CDU noch wirklich verbinde. Ziemiak verwies in diesem Zusammenhang auf die vollständige Antwort Kramp-Karrenbauers auf die entsprechende Frage nach einem Parteiausschluss. Für den gebe es aus guten Gründen hohe Hürden, sagte demnach Kramp-Karrenbauer.



Die ostdeutschen CDU-Politiker Mohring und Kretschmer kritisierten Überlegungen zu einem Parteiausschluss. Bei aller berechtigten Kritik an Maaßen sei dies der falsche Weg.