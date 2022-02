Präsident Embaló sagte am Abend, die Lage sei wieder unter Kontrolle. Er kündigte eine Ansprache an die Nation an. Demnach gab es am Präsidentenpalast einen mehrstündigen Schusswechsel mit schwer bewaffneten Angreifern. Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt.

Die Vereinten Nationen und die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS äußerten sich besorgt über die Lage.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.