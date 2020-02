In Irland hat die Parlamentswahl begonnen. Mehr als drei Millionen Menschen sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Umfragen deuten derzeit auf einen möglichen Regierungswechsel im Dáil Éireann, dem irischen Parlament, hin.

Ministerpräsident Varadkar von der liberal-konservativen Fine Gael hatte die Neuwahl Mitte Januar nach wachsender Kritik an seiner Minderheitsregierung ausgerufen. Regulär wären die Iren eigentlich erst im kommenden Jahr an die Urnen gegangen.

Was sagen die Prognosen?

Die liberale Partei Fine Gael von Premierminister Varadkar liegt nur noch auf dem dritten Platz hinter der links-gerichteten Sinn Féin und der konservativen Fianna Fáil.



Bislang haben stets zwei Parteien die politische Landschaft dominiert: Fianna Fail und Fine Gael. Der Vorsprung der irisch-republikanischen Sinn Féin in den Umfragen gilt deswegen als Überraschung. "Kein Wettstreit in der Geschichte der irischen Politik war jemals so schwer vorherzusagen", schreibt die Irish Times über die Wahl. Der Wunsch der Wähler nach Veränderung sei allerdings schon früh offensichtlich gewesen.



Deutschlandfunk-Korrespondent Friedbert Meurer in London sieht zwei Gründe für diesen "Höhenflug": Vor allem jüngere Irinnen und Iren suchten nach einer "linken Alternative", und da biete sich Sinn Féin an. Zudem habe die Partei mit Mary Lou McDonald ein "frisches, modernes und sehr populäres Gesicht".



Die Verbindung von Sinn Féin mit der Irisch-Republikanischen Armee hingegen spiele eher für die ältere Generation eine Rolle. Sie werfe der Sinn Féin vor, dass noch Blut an ihren Händern klebe, so Meurer weiter. Die Verbindungen zur IRA sind auch der Hauptgrund, warum die beiden traditionell großen Parteien eine Zusammenarbeit mit Sinn Féin bislang ausgeschlossen haben.

Welche Themen waren im Wahlkampf relevant?

Als erster indischstämmiger und schwuler Premierminister gilt Varadkar als das Gesicht eines modernen Irlands. Der 41-Jährige konnte während seiner zweieinhalbjährigen Amtszeit mit seiner Wirtschaftspolitik punkten, die Arbeitslosigkeit ist in Irland derzeit so niedrig wie schon lange nicht mehr. Unter Varadkars Führung schaffte Irland zudem das Abtreibungsverbot ab und führte die Ehe für Homosexuelle ein. Im Hinblick auf die Wahl hatte der Politiker vor allem auf die positive Wirkung seiner Durchsetzungsfähigkeit in den Brexit-Verhandlungen gesetzt - dieses Kalkül scheint allerdings nicht aufgegangen zu sein.



Stattdessen steht Sinn-Féin-Parteichefin McDonald mit Themen wie bezahlbarer Wohnraum und Gesundheit den Umfragen nach vor allem bei jungen Wählern hoch im Kurs. Die Krankenhäuser in Irland gelten als überlastet, der Wohnungsmarkt als angespannt. In Dublin haben sich die Mieten seit 2010 im Schnitt mehr als verdoppelt, berichtet das Handelsblatt. McDonalds Partei strebt zudem eine Vereinigung Irlands mit Nordirland an, das zum Vereinigten Königreich gehört.



Der Brexit sei ein wichtiges Thema, aber es sei nun nicht mehr so aktuell wie die brennenden innerpolitischen Fragen, erklärte auch Duncan Morrow, Politologe in Belfast, im Deutschlandfunk.



Mit einem belastbaren Ergebnis der Parlamentswahl wird erst im Laufe des Sonntags gerechnet.