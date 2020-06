Die US-Regierung hat sich erstmals offiziell gegenüber der Bundesregierung über den geplanten Teil-Abzug von amerikanischen Soldaten aus Deutschland geäußert.

Eine Sprecherin sagte in Berlin, man sei darüber informiert worden, dass es in der US-Administration Überlegungen gebe, die Präsenz der US-Streitkräfte hierzulande zu reduzieren. Eine abschließende Entscheidung gebe es aber offenbar noch nicht. Medienberichten von vergangener Woche zufolge will US-Präsident Trump 9.500 der rund 34.500 US-Soldaten abziehen. Die Bundesregierung hatte nach eigenen Angaben davon zunächst keine Kenntnis.