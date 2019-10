Das Weiße Haus verweigert bei den Ermittlungen gegen Präsident Trump in der Ukraine-Affäre jede Kooperation mit dem Repräsentantenhaus. Trumps Anwalt schrieb in einem Brief an führende Demokraten im Repräsentantenhaus, das Vorgehen der Opposition sei "rein politisch" motiviert. Die Regierung werde nicht an diesem "parteipolitischen Theater" teilnehmen. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Pelosi, reagierte mit Empörung.

Pelosi betonte, Trump werde persönlich dafür verantwortlich gemacht, dass das Weiße Haus eine Kooperation ablehne. Die andauernden Bemühungen, die Wahrheit über den Machtmissbrauch des Präsidenten vor dem amerikanischen Volk zu verbergen, sei ein weiterer Beweis für die Behinderung, führte die US-Demokratin aus. An Trump gewandt sagte sie: "Mr. President, Sie stehen nicht über dem Gesetz. Sie werden zur Verantwortung gezogen werden!" Pelosi nannte es einen "rechtswidrigen Versuch", die Wahrheit unter Verschluss zu halten.



Zuvor hatte Trumps Anwalt einen achtseitigen Brief im Repräsentantenhaus eingereicht. Darin beschreibt das Weiße Haus, warum es das Vorgehen der Demokraten für völlig illegitim hält. Die Impeachment-Untersuchungen seien verfassungsrechtlich ungültig, das Repräsentantenhaus habe nicht vorab über die Einleitung solcher Vorermittlungen abgestimmt. Trump würden in dem Verfahren außerdem fundamentale Rechte verweigert: etwa das Recht, Belege einzusehen, selbst Beweise vorzulegen oder Zeugen zu benennen. Unter diesen Umständen könne der Präsident seiner Regierung nicht erlauben, sich an der Untersuchung zu beteiligen.

US-Regierung verbietet Mitarbeitern den Mund

Konkret bedeutet dies, dass keinem Regierungsmitarbeiter erlaubt wird, vor dem Kongress auszusagen. Zudem sollen auch rechtlich bindende Vorladungen ignoriert werden. Auch der Botschafter bei der EU, Sondland, darf nicht im Repräsentantenhaus aussagen. Er gilt als zentrale Figur der Ukraine-Affäre. Ein hochrangiger Regierungsvertreter sprach von einem "vollständigen Stopp" der Zusammenarbeit mit den ermittelnden Ausschüssen. Die Mitarbeiter würden auch nicht mit einer sogenannten Subpoena, also unter Strafandrohung, kooperieren.



Die Untersuchung im Repräsentantenhaus zur Ukraine-Affäre soll die Grundlage für das voraussichtliche spätere Amtsenthebungsverfahren schaffen. Vorrangig geht es um den Vorwurf, Trump habe sich aus der Ukraine möglicherweise kompromittierendes Material über einen innenpolitischen Rivalen beschaffen wollen. Der US-Präsident soll den ukrainischen Präsidenten Selenskyj gedrängt haben, gegen den Sohn des demokratischen Bewerbers um die Präsidentschaftskandidatur, Biden, zu ermitteln. Ausgelöst wurde die Affäre durch die interne Beschwerde eines anonymen Geheimdienstmitarbeiters.