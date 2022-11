30 Jahre nach dem Brandanschlag

An einem interreligiösen Gottesdienst nahmen unter anderem Überlebende der Anschläge sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Gesellschaft teil. An den Anschlagsorten wurden Kränze niedergelegt. Schleswig-Holsteins Integrationsministerin Touré rief zu mehr Entschlossenheit im Kampf gegen Rassismus auf. Man dürfe im Bemühen um eine diskriminierungsfreie Gesellschaft keine Sekunde nachlassen.

Junge Neonazis hatten in der Nacht zum 23. November 1992 Brandsätze in zwei Häuser in Mölln geworfen, in denen türkischstämmige Menschen wohnten. Drei Menschen starben, darunter zwei junge Mädchen. Neun weitere Menschen wurden verletzt. Der Anschlag war Teil einer Welle rassistischer Anschläge und Ausschreitungen nach der deutschen Wiedervereinigung.

