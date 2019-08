Einem Medienbericht zufolge hat das Amtsgericht Neuss den islamistischen Gefährder Raschid K. zu einer 18-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt.

Ihm seien ein Verstoß gegen das Waffengesetz sowie Einbruchdiebstahl in Tateinheit mit Sachbeschädigung zur Last gelegt worden, meldet "Spiegel Online". Ein Sprecher des Gerichts habe ihnen mitgeteilt, die Strafe sei nicht zur Bewährung ausgesetzt. Zudem hätten weder die Staatsanwaltschaft noch die Verteidigung Rechtsmittel angekündigt. Raschid K. sitzt in Untersuchungshaft.



Ermittler hatten bei dem Verurteilten eine scharfe Waffe samt Munition und Schalldämpfer gefunden. Eine Abschiebung des 2004 aus Tschetschenien nach Deutschland eingewanderten K. ist nicht möglich. Sein mutmaßlicher Heimatstaat Russland gibt an, einen Mann mit seinen Personalien nicht zu kennen. Ohne Passersatzpapiere scheitert eine Abschiebung. Deshalb wird die Duldung von Raschid K. seit mehr als 14 Jahren immer wieder verlängert.