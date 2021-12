Gladbachs Marcus Thuram (l.) und Freiburgs Nico Schlotterbeck im Zweikampf (picture alliance/dpa)

Eine Woche nach der Derby-Niederlage in Köln wurde das Team von Trainer Adi Hütter im heimischen Stadion vom SC Freiburg regelrecht vorgeführt. Die sechs Gegentore fielen alle in der ersten Halbzeit - die Schützen waren Maximilian Eggestein (2. Minute), Kevin Schade (5.), Philipp Lienhardt (12.), Nicolas Höfler (19.), Lucas Höler (25.) und Nico Schlotterbeck (37.) So viele Tore hatte die Borussia daheim in der ersten Halbzeit in der Bundesliga noch nie kassiert.

Im zweiten Sonntagsspiel trennten sich Stuttgart und Hertha BSC mit 2:2.

