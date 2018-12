Somalias Hauptstadt Mogadischu ist von zwei schweren Bombenanschlägen erschüttert worden.

Nach ersten Polizeiberichten kamen dabei mindestens 15 Menschen ums Leben. Bei den Explosionen in der Nähe des Präsidentenpalastes handelte es sich offenbar um zwei Autobomben, die von islamistischen Selbstmordattentätern gezündet worden waren. Die Terrororganisation Al-Shabaab bekannte sich inzwischen zu den Attentaten. Die sunnitischen Fundamentalisten verüben immer wieder Anschläge in dem Land am Horn von Afrika.