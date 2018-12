Bei zwei Bombenanschlägen in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind nach neuesten Angaben mindestens 22 Menschen getötet worden.

20 weitere Personen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zwei Selbstmordattentäter hatten sich in ihren Fahrzeugen in der Nähe des Präsidentenpalastes in die Luft gesprengt.



Die Terrororganisation Al-Shabaab bekannte sich zu den Anschlägen. Die sunnitischen Fundamentalisten verüben in dem Land am Horn von Afrika immer wieder Attentate.