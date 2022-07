Mathias Mogge, Generalsekretär und Vorstandsvorsitzender der Welthungerhilfe (Deutsche Welthungerhilfe / Barbara Frommann)

Der Generalsekretär der Hilfsorganisation, Mogge, sagte im ZDF, man beobachte eine steigende Zahl von Ländern, die keine Nahrungsmittel mehr ausführten und damit den Zugang zu Lebensmitteln für Milliarden Menschen weiter erschwerten. Die Verknappung treibe die Preise nach oben, und das sei für die ärmsten Menschen auf dieser Welt eine Katastrophe.

Die Welthungerhilfe stellt am Vormittag ihren Jahresbericht vor. Darin heißt es, die Ernährungslage habe sich in den vergangenen Monaten dramatisch verschlechtert. Gründe seien die Klimakrise, bewaffnete Konflikte und die Corona-Pandemie. Aktuell müssten weltweit etwa 811 Millionen Menschen hungern. Besonders dramatisch sei die Lage im Jemen, in Afghanistan, im Südsudan und in Madagaskar sowie weiteren Ländern Ostafrikas.

