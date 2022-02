Der einmalige Zuschuss in Höhe von 135 Euro sei viel zu gering bemessen, schrieb die Linken-Politikerin auf Twitter . Sie verwies in diesem Zusammenhang auf Berechnungen des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen , der mindestens 500 Euro pro Haushalt für erforderlich hält. Auch der energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jung, mahnte weitere Maßnahmen an. Der CSU-Politiker rief Bundesfinanzminister Lindner auf, die in Aussicht gestellte Abschaffung der EEG-Umlage schnell und unbürokratisch umzusetzen. Finanzielle Entlastungen fordern auch Sozial- und Mieterverbände.