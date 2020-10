An den Schulen in Nordrhein-Westfalen soll es kommenden Montag um 11.15 Uhr eine Gedenkminute für den in Paris ermordeten Geschichtslehrer Samuel Paty geben.

Kultusministerin Gebauer hat eine entsprechende Bitte an die Einrichtungen des Landes geschickt. Paty war Mitte des Monats brutal ermordert worden. Das Motiv des 18-jährigen Attentäters war den bisherigen Ermittlungen zufolge, eine Unterrichtsstunde zum Thema Meinungsfreiheit. Darin hatte Paty auch Karikaturen des islamischen Propheten Mohammed behandelt.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.