Die französische Regierung gedenkt heute des vor einem Jahr ermordeten Geschichtslehrers Samuel Paty.

Premierminister Castex trifft sich am Vormittag mit den Hinterbliebenen Patys. Am Bildungsministerium wird eine Gedenktafel enthüllt. Außerdem wird ein kleiner Platz gegenüber der Universität Sorbonne nach Paty benannt. Später wird dessen Familie von Präsident Macron im Elysee-Palast empfangen. In den Schulen des Landes hatten bereits gestern Schweigeminuten und Diskussionsrunden stattgefunden.



Paty hatte im Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt, um damit eine Diskussion über Meinungsfreiheit in Gang zu setzen. Am 16. Oktober des vergangenen Jahres wurde er von einem Angreifer enthauptet.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.