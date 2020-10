Der Streit zwischen Frankreich und der Türkei wegen des Vorwurfs der Beleidigung des islamischen Propheten Mohammed erfasst immer mehr Länder.

In Bangladesch demonstrierten mehrere zehntausend Menschen gegen die Regierung in Paris. Bei einem Protestzug in der Hauptstadt Dhaka riefen sie zum Boykott französischer Produkte auf und beschimpften Präsident Macron. Zu den Protesten hatte eine islamische Partei aufgerufen.



Auch der Iran und Saudi-Arabien erhöhten den Druck auf Frankreich. Das Außenministerium in Teheran habe den französischen Botschafter einbestellt, berichtete der staatliche Sender IRIB. Saudi-Arabien verurteilte alle Karikaturen, die Mohammed beleidigten, und jeden Versuch, den Islam in einen Zusammenhang mit Terrorismus zu stellen.



An die Spitze der Proteste mehrerer muslimisch geprägter Länder gegen Frankreich hatte sich der türkische Präsident Erdogan gestellt - mit der Forderung nach einem Boykott französischer Produkte und persönlicher Angriffe auf Macron.



Hintergrund sind die Äußerungen des französischen Präsidenten nach dem Mord an einem Geschichtslehrer. Dieser hatte im Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt. Macron hatte bei der Trauerfeier das Recht auf die Meinungsfreiheit verteidigt und zugleich angekündigt, die Maßnahmen gegen den konservativen Islam zu verstärken.



Die Bundesregierung hat sich hinter Macron gestellt und die Angriffe als "völlig inakzeptabel" gewertet.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.