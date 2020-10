Tausende Menschen haben in verschiedenen Städten Bangladeschs erneut gegen den französischen Präsidenten Macron protestiert.

Sie werfen ihm die Verteidigung von Mohammed-Karikaturen vor. Einige Protestteilnehmer verbrannten Bilder Macrons. Nach Angaben der Polizei nahmen allein 12.000 Menschen an den Protesten in der Hauptstadt Dhaka teil; unabhängige Beobachter sowie die Organisatoren sprechen von deutlich mehr Teilnehmern. Auch in Pakistan und in den Palästinensergebieten gab es Proteste.

