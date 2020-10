Tausende Menschen haben in verschiedenen Städten Bangladeschs erneut gegen den französischen Präsidenten Macron protestiert.

Sie werfen ihm die Verteidigung von Mohammed-Karikaturen vor. Einige Protestteilnehmer verbrannten Bilder Macrons. Nach Angaben der Polizei waren allein 12.000 Menschen in der Hauptstadt Dhaka auf der Straße; Beobachter sowie die Organisatoren sprechen von deutlich mehr Teilnehmern. Auch in Pakistan, Afghanistan, Libanon und in den Palästinensergebieten gab es Proteste. Teilweise kam es dabei zu Zusammenstößen,.



Macron hatte nach der Enthauptung des französischen Geschichtslehrers Samuel Paty die Meinungsfreiheit und die Veröffentlichung von religionskritischen Karikaturen verteidigt. Paty hatte in seinem Unterricht Mohammed-Karikaturen thematisiert.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.