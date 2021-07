Der durch seine Mohammed-Karikaturen bekannt gewordene dänische Zeichner Kurt Westergaard ist tot.

Er starb im Alter von 86 Jahren nach langer Krankheit, wie seine Familie der Zeitung "Berlingske" sagte. Westergaard veröffentliche 2005 mehrere Bilder des Propheten Mohammed in der Zeitung "Jyllands-Posten". Das bekannteste Bild zeigt Mohammed mit einer Bombe als Turban. Die Karikatur löste in zahlreichen Ländern Proteste aus. Islamistische Terroristen begründeten den tödlichen Anschlag auf die Redaktion des französischen Satiremagazins "Charlie Hebdo" im Jahr 2015 unter anderem mit dem Abdruck des Bildes. Westergaard stand in den vergangenen Jahren unter Polizeischutz.

