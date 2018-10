Der thüringische CDU-Vorsitzende Mohring rät nach der Landtagswahl in Bayern von personellen Konsequenzen ab.

Alle sollten sich jetzt auf ihre Arbeit konzentrieren, schließlich werde in zwei Wochen in Hessen gewählt, sagte Mohring im Deutschlandfunk. In Bayern habe es sich um eine Wahl mit Denkzettel gehandelt. Ursache sei der ewig lange Streit innerhalb der Unionsparteien gewesen. Die Bürger hätten das zurecht abgestraft. Sie erwarteten, dass die Politiker ihre Arbeit machten.



Der frühere SPD-Vorsitzende Gabriel riet ebenfalls dazu, den Denkzettel zu akzeptieren und die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Das heiße vor allem erst einmal, besser zu regieren. Es gebe schließlich genug zu tun, sagte Gabriel der "Bild"-Zeitung. Er warnte seine Partei davor, die Große Koalition aufzukündigen. Eine neue Regierungskrise auszulösen, weil man die Brocken hinschmeiße, mache Deutschland nicht stabiler, so Gabriel.