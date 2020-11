Iranische Staatsmedien melden den gewaltsamen Tod eines prominenten Atomforschers. Der Sender Press TV berichtet, der Nuklearphysiker Mohsen Fachrizadeh sei bei einem Anschlag in der Nähe der Hauptstadt Teheran getötet worden. Außenminister Sarif spricht von Hinweisen auf eine Verwicklung Israels.

Press TV meldet unter Berufung auf das iranische Verteidigungsministerium, es habe Gefechte zwischen Fachrizadehs Sicherheitsleuten und "Terroristen" gegeben. Als Tatort wird die Stadt Absard östlich von Teheran genannt. Der Atomwissenschaftler sei bei dem Angriff verletzt worden und später im Krankenhaus gestorben, hieß es weiter.

Sarif spricht von Terrorismus

Außenminister Sarif verurteilte die Tat in einer ersten Reaktion. Auch er spricht von einem "Terrorakt". Er sieht zudem "serious indications", also ernstzunehmende Hinweise darauf, dass Israel an der Gewalttat beteiligt war. Von der internationalen Gemeinschaft und speziell von der Europäischen Union verlangte er eine Verurteilung des Anschlags. Es handele sich um einen Akt des Staatsterrors.



Die israelische Regierung lehnte ab, das Geschehen zu kommentieren. Israel wird seit langem beschuldigt, vor einem knappen Jahrzehnt für eine Serie gezielter Tötungen iranischer Atomwissenschaftler verantwortlich gewesen zu sein. Ministerpräsident Netanjahu hat bezüglich Fachrizadeh einmal auf einer Pressekonferenz gesagt: "Merken Sie sich diesen Namen".



Das US-Verteidigungsministerium wollte auf Anfrage von Reuters zunächst ebenfalls keinen Kommentar abgeben. Präsident Trump leitete einen Tweet des israelischen Journalisten und Geheimdienstexperten Jossi Melman weiter, der den Mord als schweren Schlag für den Iran wertete.

Fachrizadeh leitete das Atomprogramm "AMAD"

Fachrizadeh soll das iranische Atom-Programm "Amad" geleitet haben, das vermutlich 1989 begonnen wurde. Dabei sollte nach Einschätzung Israels und des Westens geprüft werden, ob der Iran in der Lage ist, eine Atomwaffe zu bauen. Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde endete das Programm Anfang der 2000er-Jahre. In einem Bericht der IAEA von 2015 wird Fachrizadehs Name im Zusammenhang mit offenen Fragen zum iranischen Atomprogramm erwähnt.



Israels Ministerpräsident Netanjahu vertritt die Überzeugung, dass Fachrizadeh weiter für das iranische Verteidigungsministerium tätig war und dort an "Spezialprojekten" gearbeitet hat.

Iran stellte Fachrizadeh als "Akademiker" dar

Die New York Times berichtet, der Iran habe Forderungen der IAEA nach einer Befragung Fachrizadehs niemals zugestimmt. Stattdessen habe es geheißen, Fachrizadeh sei ein Akademiker, der an einer Universität in Teheran lehre - was nichts weiter als eine Tarnung gewesen sei.



Die USA setzten Fachrizadeh im Jahr 2008 auf eine Liste von iranischen Offiziellen, deren Vermögenswerte im Ausland eingefroren wurden. Die New York Times betont, der Tod Fachrizadehs könnte auch weitreichende Auswirkungen auf die künftige US-Regierung unter dem gewählten Präsidenten Biden haben - und womöglich dessen Absicht untergraben, das internationale Atomabkommen mit der Islamischen Republik wiederzubeleben.

Streit um Atomabkommen

Der Iran hat immer wieder betont, dass sein Atomprogramm friedlich ist. Zuletzt hat die Islamische Republik aber wieder die Anreicherung von Uran vorangetrieben. Hintergrund ist der Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen unter Präsident Trump. In der Folge erklärte der Iran, sich ebenfalls nicht mehr an die Vorgaben gebunden zu sehen. Die übrigen Vertragsstaaten halten an den Vereinbarungen fest.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.