Russische Panzerkolonne auf der Autobahn zwischen Mariupol und Donezk (Maximilian Clarke/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa)

Das Außenministerium in Chisinau teilte mit, dem diplomatischen Vertreter sei mitgeteilt worden, Moldau sei ein neutrales Land und dies möge von Moskau auch akzeptiert werden.

Die moldauische Regierung reagierte mit ihrem Protest auf die Ankündigung des russischen Generalmajors Minnekajew. Nach seiner Darstellung strebt Russland im Krieg gegen die Ukraine die vollständige Kontrolle über den gesamten Donbass sowie den Süden des Landes an. Minnekajew sagte laut russischen Nachrichtenagenturen, Ziel sei zum einen, eine Landverbindung zur Krim-Halbinsel zu schaffen. Mit der Eroberung des Südens wäre Russland zudem dann auch in der Lage, über ein "Tor" nach Transnistrien prorussische Separatisten in der Republik Moldau zu unterstützen, so der Generalmajor.

Die Äußerungen Minnekajews gelten als die bislang detailliertesten Angaben zu Russlands Zielen.

