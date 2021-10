Die Republik Moldau wird für weitere fünf Jahre mit Gas aus Russland beliefert.

Eine entsprechende Einigung mit dem Staatskonzern Gazprom bestätigte am Abend eine Sprecherin der moldauischen Regierung. Man habe sich beim Preis geeinigt und auch bezüglich der Schulden. Details nannte sie nicht.



Der bisherige Liefervertrag war eigentlich schon im September ausgelaufen. Nach Angaben von Gazprom hatte Moldau Schulden in Höhe von 700 Millionen US-Dollar für nicht gezahlte Gaslieferungen angehäuft, was Moldau nicht anerkennt. Die EU hatte für das verarmte Land 60 Millionen Euro bereit gestellt.

29.10.2021