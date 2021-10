Der Medizin-Nobelpreis geht in diesem Jahr an die US-Forscher David Julius und Ardem Patapoutian. Wie das Karolinska-Institut in Stockholm mitteilte, werden die beiden Molekularbiologen für ihre Entdeckung von Rezeptoren für Temperatur und Berührung im Körper ausgezeichnet.

Das Wissen werde genutzt, um Behandlungen für eine Reihe von Krankheiten zu entwickeln, darunter chronische Schmerzen. Durch die Entdeckungen könne man verstehen, wie Wärme, Kälte und mechanische Kräfte die Nervenimpulse auslösen. Dadurch könne der Mensch die Welt um sich herum wahrnehmen und sich an diese anpassen, erläuterte das Nobelpreis-Komitee. Mehr zur Bedeutung der Forschung von Julius und Patapoutian erfahren Sie hier.



Der Nobelpreis ist die bedeutendste Auszeichnung für Mediziner und ist in diesem Jahr mit umgerechnet 980.000 Euro dotiert. Mehr zur Nobelpreis-Woche und der Geschichte der Auszeichnung haben wir hier zusammengestellt.

