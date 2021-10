Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA prüft die Zulassung eines Corona-Medikaments des Pharmaunternehmens Merck.

Wie der US-amerikanische Konzern mitteilte, handelt es sich dabei um das antivirale Präparat Molnupiravir. Nach Angaben des Unternehmens soll dieses die Zahl der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle um die Hälfte reduzieren können, wenn es im frühen Stadium einer Covid-19-Erkrankung angewendet wird. Sollte es die Genehmigung erhalten, wäre es das erste Medikament in Form einer Tablette zur Behandlung der Krankheit. Anfang des Monats hatte Merck bereits bei der US-Arzneimittelbehörde FDA die Genehmigung für Molnupiravir beantragt. Eine Entscheidung wird in den nächsten Wochen erwartet.



Die EMA prüft eine Reihe weiterer Medikamente zur Behandlung von Covid, die meist als Antikörper per Spritze gegeben werden müssen. Dazu zählen etwa das Mittel Evusheld von Astrazeneca oder auch Ronapreve von Roche.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.