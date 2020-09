Der Emir von Kuwait, der den ölreichen Staat am Persischen Golf seit 2006 regierte, ist tot.

Scheich Sabah al-Ahmed al-Sabah starb im Alter von 91 Jahren, wie der königliche Hof der Nachrichtenagentur Kuna zufolge mitteilte. Al-Sabah hat sich in seiner Regierungszeit um Vermittlung in Konflikten in der Region bemüht, etwa in der Krise von 2017. Saudi-Arabien hatte damals mit seinen Verbündeten Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten eine Blockade über Katar verhängt.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.