Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juli gestiegen.

Wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte, waren 2,91 Millionen Menschen erwerbslos gemeldet. Das sind 57.000 mehr als im Juni und 635.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt 6,3 Prozent.



Die Zahl der Menschen in Kurzarbeit betrug im Mai 6,7 Millionen. Das ist nach Hochrechnungen die höchste jemals ermittelte Zahl von Kurzarbeitenden in der Bundesrepublik. Daten für Juni und Juli liegen noch nicht vor.