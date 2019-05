Nach monatelangem Streit schicken die Philippinen mehr als 1.300 Tonnen Müll nach Kanada zurück.

Ein Frachter mit 69 Containern an Bord verließ den philippinischen Hafen Subic Bay. Das Schiff soll Ende nächsten Monats in Vancouver an der kanadischen Westküste ankommen.



Der Hausmüll war in den Jahren 2013 und '14 in das südostasiatische Land gelangt. Nach philippinischen Angaben wurde er fälschlicherweise als Plastikmüll deklariert. Er lagerte seither in dem Hafen rund 80 Kilometer von der Hauptstadt Manila entfernt. Der Streit belastet die Beziehungen zwischen den beiden Staaten erheblich. Der philippinische Präsident Duterte hatte Kanada kürzlich sogar mit "Krieg" gedroht.