Private Raumfahrt

Die Odysseus-Mondlandefähre kurz vor der Landung auf dem Mond (- / Intuitive Machines via AP / dpa / -)

Es sei nicht gelungen, das Gerät wieder aufzuwecken, erklärte das privatwirtschaftliche US-Unternehmen Intuitive Machines. Auch nach dem Ende der Nacht auf dem Erdtrabanten sei die Datenübertragung nicht wieder angesprungen. Odysseus war am 22. Februar als erstes Landegerät einer Privatmission der Raumfahrt-Geschichte erfolgreich auf dem Mond gelandet. Bei dem Manöver hatte sich jedoch eines der Beine an der Mondoberfläche verfangen, so dass das Gerät umkippte. Trotz der Seitenlage erhielt Odysseus über seine Solarpanels zunächst weiter Strom und konnte Fotos und Daten an die Erde schicken.

Ende Februar hatte Intuitive Machines dann aber mitgeteilt, dass die Stromreserven des Mondlanders allmählich zur Neige gingen.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.