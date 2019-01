Der Chef der europäischen Raumfahrtorganisation Esa, Wörner, hat China für die geglückte Mondmission gratuliert.

Eine Landung auf der Rückseite sei besonders anspruchsvoll, daher zolle er seinen chinesischen Kollegen Respekt, sagte Wörner der "Heilbronner Stimme". Zudem freue er sich über ein globales Interesse am Mond, der seit einigen Jahren endlich wieder als interessantes Objekt ausgemacht worden sei. Aus seiner Sicht bedeute Raumfahrt heutzutage globale Kooperation.



An dem chinesischen Projekt ist auch die Universität Kiel beteiligt. Die Forscher wollen die Neutronen-Strahlung messen. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob für Astronauten geschützte Unterkünfte auf dem Mond möglich sind. Die Sonde "Chang'e 4" war gestern früh am Aitken-Krater nahe dem Südpol des Erdtrabanten gelandet.