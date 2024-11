Die österreichische Choreografin Florentina Holzinger (Archivbild). (picture alliance / Jens Büttner)

Holzinger, die schon mehrfach an der Berliner Volksbühne inszeniert hat ("Ophelia's Got Talent"), ist bekannt für ihre spektakulären Bühnenstücke und arbeitet mit nackten Frauenensembles. Auf dem zweiten Platz sieht das Magazin die französische Hauptstadt. Paris sei etwa durch private Sammlungen, hochkarätige Museumsausstellungen und die Kunstmesse Art Basel Paris ins Zentrum des Interesses gerückt. Auf dem dritten Platz landet die israelische Künstlerin Yael Bartana, die in diesem Jahr im Deutschen Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig ausgestellt hat. Sie habe in vielen ihrer großen Filme und Projekte die Fähigkeit bewiesen, politische Fragen ästhetisch zu stellen und sich einfachen Parolen zu entziehen.

"Monopol" veröffentlicht jährlich eine Rangliste mit den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Kunstwelt.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.