Gesundheitspolitik

In dem Gutachten gibt das unabhängige Beratungsgremium mit Sitz in Bonn Empfehlungen, wie die deutsche Krankenhauslandschaft aus seiner Sicht neu organisiert werden sollte. Ihr Chef Kühling sagte dem " Handelsblatt ", nötig seien mehr Wettbewerb, klare Kriterien für Klinikschließungen und neue Wege der Finanzierung. Bei öffentlichen Krankenhäusern müssten die Kommunen oft Jahr für Jahr ohne ein Konzept beispringen und Defizite ausgleichen. Gleichzeitig gehe das Angebot in manch ländlicher Region zurück, während sich etwa in bestimmten Ballungsräumen eine Klinik an die andere reihe. Der Präsident der Monopolkommission führte aus, kleinere Höuser böten Behandlungen an, ohne auf die relevanten Größen bei Fallzahlen und die nötige Qualität zu kommen. Die Versorgung der Patienten sei daher oft schlechter, als sie sein sollte und könnte. Offenkundig würden finanzielle Mittel nicht gut eingesetzt.