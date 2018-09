Monsanto in den USA

In den USA ist die Zahl der Klagen gegen das Unternehmen Monsanto wegen des Unkrautvernichters Glyphosat gestiegen.

Wie aus dem Quartalsbericht des deutschen Mutterkonzerns Bayer hervorgeht, gibt es inzwischen rund 8.700 Klagen. Bayer rechnet damit, dass die Zahl weiter zunehmen wird. Die Kläger geben an, dass sie durch den Kontakt mit Glyphosat krank geworden seien. Mitte August hatte ein US-Gericht Monsanto dazu verurteilt, einem an Krebs erkrankten Mann fast 290 Millionen Dollar zu zahlen.



