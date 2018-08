Der Vorsitzende des Bundestags-Landwirtschaftsausschusses, Gerig, sieht keine Notwendigkeit, das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat in Deutschland zu verbieten.

Er vertraue im Zweifel den Expertisen namhafter Institutionen, die Glyphosat nicht als krebserregend einstuften, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk (Audio-Link). Zudem fehlten Alternativen. Ein Verbot würde bedeuten, dass Landwirte wieder mehr pflügen müssten. Dies bringe aber mehr Schäden für Tier- und Insektenarten und somit für die Umwelt. Auch werde Glyphosat in Deutschland nicht in dem Umfang eingesetzt wie etwa in Nord- und Südamerika.



Dagegen hatte die Grünen-Politikerin Künast im Deutschlandfunk ein striktes Anwendungsverbot in Deutschland gefordert. - Ein US-Gericht in San Francisco hatte entschieden, dass der Agrar-Konzern Monsanto fast 290 Millionen Dollar an einen Mann zahlen muss, der unheilbar an Krebs erkrankt ist. Er hatte über Jahre hinweg das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat verwendet.