Auf der italienischen Seite des Mont-Blanc-Massivs drohen 250.000 Tonnen Gletschermasse abzubrechen.

Grund ist nach Angaben örtlicher Experten eine ungewöhnlich schnelle Schmelze in den vergangenen Wochen. Die Gemeinde Courmayeur hat den Zugang zu dem Gefahrengebiet beschränkt. Besucher dürfen sich vorerst nicht mehr direkt unterhalb des Planpinceaux-Gletschers aufhalten. Italienische Medien berichteten von einem Donnern. Um die Eismassen besser überwachen zu können, wurde ein Radar angebracht.



Der Weltklimarat der Vereinten Nationen hatte heute in einem Sonderbericht vor einer weiteren Eisschmelze auch in Europa gewarnt. Der Meeresspiegel könnte demnach bis zum Jahr 2100 um bis zu 110 Zentimeter steigen, sollte der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase weiter zunehmen.