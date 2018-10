In einem ICE hat es in der Nähe von Montabaur in Rheinland-Pfalz gebrannt.

Wie die Polizei mitteilte, war im letzten Zugteil aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Deutschen Bahn wurden die rund 500 Fahrgäste mit Bussen nach Montabaur gebracht. Die Zugstrecke zwischen Siegburg und Montabaur wurde gesperrt. Pendler zwischen Köln und Frankfurt müssen mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Auch die A3 ist zwischen Dierdorf und Ransbach-Baumbach wegen der Rauchentwicklung und der Löscharbeiten momentan in beide Richtungen gesperrt.