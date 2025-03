Wetter

Montag im Süden bewölkt, im Norden viel Sonnenschein

Das Wetter: In der Nacht im Süden und in der Osthälfte bedeckt und etwas Regen, sonst bewölkt. Temperaturen 1 bis minus 5 Grad. Am Tag im Süden zunächst stark bewölkt und vereinzelt Schneefall, im Norden viel Sonnenschein und trocken. 4 bis 11 Grad.