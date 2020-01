In Montenegro haben tausende Menschen gegen ein umstrittenes Kirchengesetz protestiert.

Das neue Gesetz legt unter anderem fest, dass die im Land tätigen Kirchen den Eigentumsstatus von Gebäuden und Immobilien klären müssen, die vor der Eingliederung des Landes in den Staat Jugoslawien 1920 in ihren Besitz gelangt sind. Diese Regelung lehnt die serbisch-orthodoxe Kirche strikt ab. Sie befürchtet, dass ihr dadurch Kirchen und Klöster entzogen werden könnten.



Die serbisch-orthodoxe Kirche in Montenegro hatte bereits am 24. Dezember eine große Protestaktion vor dem Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Podgorica organisiert. Der serbisch-orthodoxen Kirche gehören aktuell mehr 70 Prozent der 650.000 Montenegriner an. Die Regierung strebt allerdings eine eigene, montenegrinisch-orthodoxe Kirche an.