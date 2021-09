Vor der Amtseinführung des neuen Oberhaupts der Serbisch-Orthodoxen Kirche in Montenegro hat es Ausschreitungen zwischen Demonstranten und der Polizei gegeben.

Hunderte Protestierende durchbrachen am Stadtrand von Cetinje im Süden des Landes Absperrungen und errichteten ihrerseits Straßensperren, wie Reporter berichteten. Bis zum Abend waren sämtliche Zufahrtsstraßen zu der Stadt versperrt, wo der neue Metropolit der Serbisch-Orthodoxen Kirche in Montenegro, Joanikije, heute in sein Amt eingeführt werden soll.



Montenegro war 2006 von Serbien unabhängig geworden. Knapp ein Drittel der 620.000 Einwohner definiert sich als ethnische Serben, einige leugnen bis heute Montenegros Unabhängigkeit. Die bevorstehende Amtseinführung des Serbisch-Orthodoxen Kirchenoberhaupts ließ die ethnischen Spannungen erneut eskalieren.

